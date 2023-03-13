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消費券2023｜餐飲業界料中小型食肆較受惠 指一次過發放更有效刺激消費
i-Cable
2023年03月13日
【有線新聞】政府下月16日發放第一期3,000元消費券，餐飲業界指數額不大，預計中小型食肆受惠較多，又認為一次過發放5,000元消費券更有效刺激消費。
香港餐飲聯業協會會長黃家和：「今次的發放會比之前的收益少，大約會得到300多億的兩成左右，相等於大約60億。近兩個月來太多市民出外旅遊，回到香港的消費力度減少。我們希望政府可以一次過派發5,000元（消費券），力度加大了、消費意欲自然會加強，因為在復活節後才發放，如果之前、特別是假期效應，市民出外消費會疏爽一點。」
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