社會復常｜曾駐竹篙灣　醫生難忘箇中挑戰　終完成使命：失落歸失落、都是好事

【有線新聞】疫情穩定，防疫措施鬆綁，竹篙灣社區隔離設施上月底關閉。曾經駐場支援的醫生說，過去一年多的工作模式面對很大挑戰，亦有難忘的體驗。

去年2月第五波疫情，竹篙灣設立社區隔離設施，醫管局組成跨專科團隊駐場支援，有醫生說在這裏照顧病人有一定挑戰。

醫管局社區隔離設施主管醫生黎靖匡：「環境與醫院病房、急症室病房不同，入面設備也很不同。最大挑戰因為要去不同地方看病人都需要一些時間，我們都有用遙距醫療、用視像模式去診斷。」

安撫患者的情緒又是另一項任務，竹篙灣社區隔離設施醫療站負責醫生梁燕儀：「有位母親因為小朋友發燒，就致電我們的熱線，聽到母親的不安，也會說自己照顧小朋友壓力很大。外展情況下可以探望家庭，與母親溝通、做一些情緒支援。」

跨專科團隊在高峰期，有約20名醫生及80名護士，來自不同醫院及私營機構，一年多以來提供逾9萬次遙距診症及逾10萬次外展服務，疫情由嚴峻到穩定，竹篙灣設施亦完成使命。

黎靖匡：「工作了一年都有些感情，渡過很多不同難關，都是與同事一同渡過，但始終失落歸失落，都是好事。」

醫管局已經在工作指引，加入在隔離設施的服務經驗，亦保留動員名單機制，萬一有新疫情出現都可以及時應對。