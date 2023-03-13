法國巴黎現「垃圾圍城」　清潔工罷工抗議提高退休年齡

【有線新聞】法國清潔工人罷工，抗議政府提高退休年齡，首都巴黎出現「垃圾圍城」。

在著名景名艾菲爾鐵塔附近街道的垃圾筒都爆滿，周圍亦放滿垃圾，部分垃圾堆接近一個成年人的高度，同樣的景象在巴黎隨處可見，受罷工影響，法國有多個城市垃圾堆滿街道的情況。

提高退休年齡的法案，正由參議院和國民議會議員組成的委員會審議，預計星期三將雙方同意的草案版本付諸表決，反對退休改革的工會計劃舉行第八輪的全國大遊行。