兩會｜李家超祝賀兩會勝利閉幕　指習近平連任是人心所向

【有線新聞】行政長官李家超祝賀全國兩會勝利閉幕。

李家超列席人大閉幕，他說習近平連任國家主席及中央軍委主席是人心所向，代表人民的擁護、信任和依託，對習近平的講話感到鼓舞。他說香港作為國家不可分離的部分，是共同推進中華民族偉大復興，歷史進程的見證者、參與者、貢獻者，會堅定確保一國兩制實踐行穩致遠，會更主動對接國家戰略、更積極融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻。