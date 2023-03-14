澳洲將採購最多5艘核動力潛艇

【有線新聞】美英澳三國領袖會晤，美國將向澳洲出售最多5艘核動力潛艇，美國亦會協助澳英兩國研發新型潛艇。總統拜登強調提供的潛艇不會搭載核武，不認為對其他國家構成挑戰。

美國總統拜登在加州聖迭戈，會晤到訪的英國首相辛偉誠和澳洲總理阿爾巴內塞。

會後發表聯合聲明，澳洲將於2030年代初購買3艘美國「弗吉尼亞級」核潛艇，如有需要可增購兩艘。與此同時，澳洲及英國會在美國科技支援下研發一款新型潛艇，這款「三國聯盟」潛艇最快在2030年代末和2040年代初，分別交付英國和澳洲。

澳洲國防部估算到2055年，潛艇項目共耗資3680億澳元。

美國和英國又同意調派潛艇到澳洲西部，協助訓練船員和增強威懾力，最早2027年開始輪換部署。

拜登指協議顯示三國致力於自由開放的印太地區，他說：「澳洲和英國是最堅定、有能力盟友，我們共同價值觀、更和平繁榮的未來願景，令我們跨越大西洋和太平洋團結起來，超過一世紀以來，我們一起捍衛民主自由。」

拜登強調，提供予澳洲的潛艇不會搭載核武，不影響澳洲保持無核武承諾，亦不認為對其他國家構成威脅。

澳洲國防部指上周已向中國等太平洋及東南亞國家，通報核動力潛艇協議。

中方一直批評三國核潛艇合作構成嚴重核擴散風險，破壞亞太地區和平穩定。