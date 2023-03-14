初選案｜區諾軒稱質疑否決預算案 　共同綱領屬戴耀廷想法　無想過犯法故不反對

【有線新聞】民主派初選案，區諾軒繼續接受辯方盤問，他說曾經在一次協調會議，質疑是否應該否決預算案。

審訊踏入第24天，區諾軒繼續談及他與戴耀廷之間對於是否否決預算案的分歧。區諾軒說戴耀廷在2020年5月新界東第二次協調會議提出運用權力否決預算案，當時自己曾提出質疑，說民主派有很多不同人參選，例如功能界別，要顧及業界利益，不能勉強他人否決預算案。

法官李運騰問既然當時沒共識，為何後來的共同綱領會加入否決預算案的段落？區諾軒說之前的協調會議主要討論替補機制和勝選目標，在文件加入相關條款是戴耀廷的想法，他沒反對是因為當時不曾想過有機會犯法。

區諾軒又說在組織者內部會議曾向戴耀廷反映不同人的意見，戴耀廷就用「積極運用權力」否決預算案的字眼作為平衡點，區諾軒認為字眼有一定程度彈性，包括可以不否決預算案，不過九龍西和新界東之後沒再開會討論字眼。

辯方問區諾軒戴耀廷不要求參加者簽署共同綱領，是否因為知道大家對運用否決權有不同看法？區諾軒認為戴耀廷沒這樣想，當時主要是擔心參加者會被政府取消參選資格。辯方之後再就「三投三不投」與初選的關係盤問，區諾軒說「三投三不投」並非初選的一部分，法官陳慶偉質疑區諾軒是否能代表戴耀廷下這個定論，區諾軒說他只能代表自己看法。

他又說戴耀廷曾與提出「三投三不投」的「李伯盧」，即吳政亨有聯絡，在財務或宣傳上「三投三不投」是否與初選有關，他一概不知，但肯定這個計劃的開支，並無包括在初選申報開支內。

區諾軒又談及初選分工，說自己主要負責聯絡不同派系以及舉辦初選論壇，初選理念和解說就由戴耀廷主導，他說對於無法維繫多元聲音感到內疚，惹來被告發笑。