巴士加價｜部分加幅逾六成　乘客斥不合理　議員批瘋狂促行會把關

【有線新聞】如果巴士加價獲批，九巴每程平均貴7毫，而申請劃一加2元的城巴新巴部分短程車加幅高達六成，有乘客認為不能接受，有議員促請行會把關。

城巴98號線來往利東邨和香港仔，如果城巴加價方案獲批，劃一加2元，這條線會由3.1元加到5.1元，加幅近六成半，高過機場線五成加幅。

城巴乘客黃先生：「加幅當然不太合理，如果3元加2元，加至5元，加幅很大。去香港仔可能轉搭小巴，小巴沒加價較便宜，小巴3元多。」

城巴乘客陳先生：「加多少我們都要接受的，最好不要加。」

來往薄扶林和金鐘的城巴37B，車費5.8元，如果劃一加2元，就要每程7.8元，加幅都逾34%。

今次是城巴新巴首次申請加劃一金額，令到不同路線加幅都不一樣，有議員批評不合理，新界西南（民建聯）陳恒鑌：「對一些收費可能比較低的路線，2元加幅可能超過50%、30%，劃一2元的加幅似乎對於短途或者較低價的路線會顯得不公平。疫情後，其實我們相信經營環境有好轉，希望行會要把關，如果他申請（機場路線）加價50%，這種屬於瘋狂加價，我相信大家不能接受。」

運輸署說可以利用巴士豁免隧道費基金減低車費加幅，翻查基金結餘，截至去年12月，新巴沒有餘額、城巴有140萬元，公司說計及政府公共交通費用補貼，平均每程車多付1.3元，會研究提供「常客獎勵」。九巴基金有4.5億元，如果動用基金，平均每程車加低於7毫，公司認為加幅合理。