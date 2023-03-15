調查：本港人才短缺創17年新高　八成半僱主難請人　料復蘇後就業市場有好轉

【有線新聞】有人力資源公司調查顯示，有四成半僱主計劃未來一季增聘員工，當中通訊媒體業最「搶人」，又指本港人才短缺情況創17年新高，憧憬經濟持續復蘇，本港就業市場有好轉跡象。

人力資源顧問萬寶盛華的調查顯示，有四成半僱主預期未來三個月將增聘人手，縮減人手只有一成半，展望下季淨就業指數會升30%，反映招聘需求仍然活躍。普遍行業就業展望淨值都有雙位數增長，當中通訊媒體業表現最好，但金融及房地產業按季就跌12個百分點。

Manpower Group大中華高級副總裁徐玉珊：「之前數季復蘇較快的都是金融、保險和房地產業，這些行業復蘇較快，但上季開始可能有一些不同（因素）影響，比如樓市、外圍以及加息影響，都會令招聘意欲增加或減少。」

徐玉珊指香港有八成半僱主都表示招聘人手出現困難，數字創17年新高，相信問題難以短期內完全紓緩，但香港在招攬人才上仍一定吸引力。徐玉珊：「正因為現時經濟復蘇，各行各業都表示較難請人、『搶人才』，這是現時面對的一個嚴峻問題。香港有獨特優勢，主要香港背靠祖國，又是大灣區，加上現時一帶一路和十四五規劃等政策，對外來人士、高端人士或想來港發展的人士有一定的吸引力。」

她認為本港旅遊業至少仍欠缺三成人手應對今年五一黃金周旅遊旺季，尤其是酒店業和餐飲業。