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美軍無人機遭俄軍戰機攔截墜毀 俄方否認指控

  • i-Cable
  • 2023年03月15日
【有線新聞】美軍一架MQ-9死神無人機，在黑海國際空域被俄軍戰機攔截後墜毀，是俄烏戰事以來首次發生這類事故。美方稱尚未打撈到殘骸，俄方否認攻擊美軍無人機，稱兩國高層事後無溝通。
美國國防部證實，美軍一架MQ-9死神無人機歐洲中部時間周二早上，在黑海國際空域執行恆常任務，期間兩架俄羅斯蘇-27戰機飛近監視，其中一架戰機多次刻意飛到無人機前排放汽油。俄軍戰機和無人機懷疑發生碰撞，導致無人機螺旋槳故障，在黑海墜毀。整件事歷時約30至40分鐘，評估俄軍戰機亦有受損。
防長奧斯汀批評俄軍機師的行為不安全、魯莽，且具有侵略性。
白宮國家安全委員會發言人柯比接受美國有線新聞網絡訪問時，稱美方暫時未取得無人機殘骸，有可能永遠無法尋回，但會盡力避免讓其他人截獲無人機收集的情報。柯比透露美方官員傳召俄羅斯駐美大使安東諾夫抗議時，警告莫斯科在國際空域飛行時，必須更加小心。
俄羅斯國防部指控美方無人機飛行期間關掉應答器，侵犯俄方臨時空域管制區邊界，反駁是美方無人機「劇烈操作」後，失控墜毀，強調俄軍戰機沒有使用武器，亦沒與無人機接觸，並安全返回基地。
克里姆林宮發言人稱總統普京已聽取匯報，俄方未有就事件與美方高層接觸，雖然俄美關係不理想並處於最低水平，但俄方不會拒絕建設性對話。
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