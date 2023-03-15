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沙田禾輋邨對開兩小巴相撞　最少13人傷

  • i-Cable
  • 2023年03月15日
【有線新聞】禾輋邨對開大埔公路兩架專線小巴相撞，初步最少13人受傷。
沙田大埔公路往上水方向，有多輛消防車及救護車。晚上約10時半，兩架專線小巴在禾輋邨對開相撞，最少13人輕傷。
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