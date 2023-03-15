i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
沙田禾輋邨對開兩小巴相撞 最少13人傷
i-Cable
2023年03月15日
【有線新聞】禾輋邨對開大埔公路兩架專線小巴相撞，初步最少13人受傷。
沙田大埔公路往上水方向，有多輛消防車及救護車。晚上約10時半，兩架專線小巴在禾輋邨對開相撞，最少13人輕傷。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
一線搜查｜故意停車塞路 噪音擾街坊 「荃灣路名物」有幾離譜？
生活
有線生活
2023年03月09日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
上野酒店10大推介 1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住 最平$162！
旅遊
有線生活
2023年03月06日
下一則新聞
下一則新聞
兒童醫院後備供電機房有電池冒煙 防方：沒影響病人服務
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
巴士加價｜九巴申請加9.5% 城巴新巴機場線加五成 市民：推高通脹 議員批瘋狂
港聞
新聞資訊
首頁新聞
一線搜查｜小二女生壓力爆煲崩潰 向母哭訴「好辛苦」影片瘋傳 網民：聽得心痛
生活
有線生活
葵芳閣三座一單位遭爆竊 女子頭部受傷當場死亡
港聞
新聞資訊
葵涌垃圾站「畫廊」清「牆」惹爭議 清潔工指太多人「打卡」釀危險才拆走 房署：不宜擺放工作無關物品
港聞
新聞資訊
首頁新聞
港版河津櫻屯門綻放 宮粉羊蹄甲粉紅花海 港鐵出口行1分鐘到假日必去｜附交通方法
旅遊
生活
有線生活
澳門賓館兇殺案 涉案港男押回現場重組案情 司警明交代案情
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年03月02日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年03月07日
美國六旬婦「有心有力」 欲與25歲丈夫締愛情結晶 反擊質疑聲音：我精力充沛
即時新聞
新聞資訊
2023年03月09日
一線搜查｜故意停車塞路 噪音擾街坊 「荃灣路名物」有幾離譜？
生活
有線生活
2023年03月09日
一線搜查｜樓上鄰居深夜發噪音 港男投訴不果 鐵閘走廊貼大字報警告：玩謝佢
生活
有線生活
2023年03月07日
上野酒店10大推介 1分鐘到車站／Muji風日式旅館／24小時溫泉／最多6人住 最平$162！
旅遊
有線生活
2023年03月06日