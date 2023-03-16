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日日有頭條：98年教署派人巡視中文中學母語教學
i-Cable
2023年03月16日
【有線新聞】1998學年起，教育署將香港的中學劃分為中文和英文中學。署長表示會加強巡視中文中學，確保嚴格執行母語教學政策，避免老師中英夾雜，影響學生理解。
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