機場系統測試故障　機管局：網絡電腦系統訊號不穩定

【有線新聞】機管局解釋事故原因，是凌晨進行電腦系統演練時，發現網絡訊號不穩定、要重新啟動。早上5時許知道有問題後已通知航空公司，即時啟動應對方案。

機管局說星期四凌晨兩時處理完最後航班，開始為登機櫃位的網絡電腦系統進行年度轉換系統演習。測試時都順利，不過到清晨5時許轉回用原來系統時，發現訊號不穩定，決定將南面離境大堂A至E段櫃位的電腦系統全部重新啟動。

機場運行執行總監姚兆聰：「網絡等於家中的開關掣，因為我們系統是非常重要。我們有兩個開關掣，兩個掣隨時可以一起用一個不行、另一個應該即時接力。這次我們測試接力是否做得好，接力做得好，但恢復期間發現不太穩定，將它重新啟動後又無事。大家明白這些網絡系統

有時『塞塞地』，重新啟動後就無事。我們其實可以正常運作，但我們覺得不穩定就無謂冒險。」

他說7時許已經找到造成網絡不穩定的原因，受影響櫃位8時開始陸續恢復，至9時許完全回復正常。有受影響乘客引述航空公司職員說機管局不准他們公布事故。

姚兆聰：「絕對沒有。我們(早上)約6時已經通知全部航空公司，實際是6時初。我們已經發出正式通知，告訴航空公司發生了甚麼事，我剛才已說6時…5時45分已啟動預案，將航空公司櫃枱由南面轉至北面，所以你見到為何國泰航空公司可以6時已經在北面恢復運作登記。」

不過他沒有回應為何機管局沒有主動通知乘客。

故障期間有5班航班受影響，延誤約30分鐘。