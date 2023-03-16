中央港澳工作辦公室｜劉兆佳指有利中央行使全面管治權　李慧琼稱一國兩制方針不會改變

【有線新聞】港澳辦直接由中共中央領導，全國人大常委李慧琼說反映中央重視港澳工作，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為有助中央調動更多資源，確保一國兩制準確實施，對一國兩制無損害。

港澳辦升格為中共中央辦事機構，在「國務院港澳辦」的基礎上組建「中央港澳辦」，變成「一個機構、兩個牌子」，全國人大常委李慧琼相信有助中央落實對港政策。李慧琼：「中央高度重視港澳工作，所以將相關工作單位升格，以便更好落實中央的相關政策，協助港澳融入國家發展大局，讓港澳地區準確貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針。」

中央港澳辦直接由黨中央負責，港澳辦主管的全國港澳研究會顧問劉兆佳不認同有評論認為一國兩制被削弱。劉兆佳：「不但沒損害（一國兩制），甚至令中央調動更多力量資源確保一國兩制全面準確實施，以及一國兩制能長期實踐。黨中央當然覺得香港雖然平息暴亂，但日後工作仍然相當繁重，特別因應一方面香港面對不少影響發展和改革的因素；另一方面是香港面對愈來愈嚴峻和複雜的國際形勢，特別是美國和西方打壓下，香港甚至會成為國家安全隱患。」

劉兆佳認為港澳辦升格，有利中央行使對香港全面管治權，又說中共是一國兩制的最高執行者，升格有助準確落實一國兩制方針。