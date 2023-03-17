霹靂舞港隊舉行選拔賽挑選精英代表爭奧運資格

【有線新聞】霹靂舞成為巴黎奧運新項目。港隊舉辦首站選拔賽。曾子驊及黃昭惠，分別成為18歲或以上男、女子組冠軍。

想挑戰巴黎奧運舞台，先要跳入今年的港隊預備隊。即使現役的港隊成員都要重新爭取。

「1on1」對決。以身、靈及心，三大領域評分，考驗技術、變化、個性及創造力。

早前在首爾舉辦的世錦賽，進入64強的施嘉鑫，今站僅得18歲或以上組別第四名。

霹靂舞運動員施嘉鑫：「在成績上，我覺得未理想。參加比賽當然想得到第一名。集訓都學到很多，因為有些世界級的B-boy教我們，算是有些新的方式去嘗試。今次仍未適應一個新的方式去跳。但都滿意自己用了新的方式做這個表演。」

完成日本集訓和比賽，港隊一班成員早上抵港，下午要來選拔賽搶分。男子組最終由上屆兩站冠軍曾子驊成功衛冕。

18歲或以上組別男子冠軍曾子驊：「訓練上雖然會有很辛苦的時候，因為始終可能長期都是一個人訓練。但是當想到要代表香港的時候，就會有動力堅持，繼續跳下去。我未來的計劃是要更刻苦訓練，我覺得自己還未夠刻苦。

至於女子冠軍就由黃昭惠奪得

18歲或以上組別女子冠軍黃昭惠：「因為我為了這個比賽準備了一段時間。不幸自己三日前有少許不適，我的聲音仍然沙啞，但都盡力跳。4月都會代表香港去巴西比賽，希望得到更好的成績。」

今次只是選拔賽的第一站。想成為港隊，還要在第二站和公開大獎賽，爭取高的排名，才有機會奪得入選資格。」