美國指無人機墜毀片段證實俄軍戰機曾碰撞

【有線新聞】美國表示無人機在黑海上空墜毀前，的確與俄軍戰機碰撞，但不肯定俄軍是否蓄意攻擊無人機。美軍強調會繼續在國際空域飛行和執行任務。

美軍MQ-9死神無人機周二在黑海的國際空域墜毀，無人機片段顯示在出事前，兩次有俄軍蘇-27戰機靠近，並噴灑燃油。分析認為俄軍是要透過破壞無人機上的光學儀器，將無人機驅趕。無人機畫面一度故障後，見到螺旋槳彎曲受損。

美國有線電視新聞網引述情報推斷，俄羅斯國防部曾下令騷擾在黑海上空的美國無人機。俄方則否認兩機碰撞，又指美軍無人機急轉彎後墜落。

白宮國家安全委員會發言人柯比，指片段中俄軍戰機曾與無人機碰撞，證據確鑿，揭穿俄羅斯謊言，形容對方舉動不安全和不專業，但不肯定是否蓄意攻擊無人機。他重申美國不尋求與俄羅斯衝突，強調保持溝通渠道暢通。

國防部指發布事故片段做法並非不尋常，軍機會繼續在黑海等國際空域飛行。發言人賴德說：「俄方展示的魯莽和危險行為，我們認為很重要有必要公開，我們不是要求俄方道歉，重申我們要強調的事實是，我們已經多次公開或私下表示美國會按國際法，繼續於國際空域飛行和執行任務。

無人機墜落後不久，美軍據報再派出相同型號無人機到現場調查，及監察俄羅斯打撈殘骸情況，又相信俄方已檢獲部分碎片。