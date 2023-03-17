習近平下周訪俄　外交部：在俄烏問題秉持公正立場　為勸和促談發揮作用

【有線新聞】國家主席習近平下周一國事訪問俄羅斯三天 ，外交部形容這次是友誼、合作、和平之旅，中方將秉持在烏克蘭問題的公正立場，為勸和促談發揮作用。

國家主席習近平去年初邀請俄羅斯總統普京訪華，一年後到習近平獲普京邀請國事訪問俄羅斯，外交部宣布習近平下周一起訪俄三日。發言人形容，這次訪問是一次友誼、合作、和平之旅，雙方會就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。外交部發言人汪文斌：「雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上，踐行真正的多邊主義、推動國際關係民主化、構建多極世界格局、完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談發揮建設性作用。」

發言人又稱，中俄發展戰略協作夥伴關係既造福兩國人民，亦有利於世界，與某些國家抱著冷戰思維不放大搞「小圈子」和陣營對抗，處處霸權、霸凌、霸道的做法完全不同。

至於習近平與普京會否趁機討論中方向俄方提供各類援助，發言人稱，中俄合作正大光明，坦坦蕩蕩，同一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中「拱火澆油」的做法形成鮮明對照。

克里姆林宮表示，這次兩人將討論進一步發展俄中全面夥伴關係和戰略合作，就深化在國際舞台合作交換意見，亦會簽署一系列重要雙邊文件。