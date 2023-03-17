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日本擬春季開始排放福島核廢水　駐港領事強調遵守原子能機構評估

  • i-Cable
  • 2023年03月17日

【有線新聞】日本計劃今年春季開始排放福島核廢水，日本駐港總領事強調排放嚴格遵守國際法以及國際原子能機構的評估。

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