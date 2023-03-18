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日日有頭條︰99年本港首有僱主被裁定歧視工會成員
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2023年03月18日
【有線新聞】1999年，四名原受僱娛藝院線屬下黃埔UA戲院的員工，因為公司沒發放97年年末雙糧，參加工會追討後被以表現不滿意為由解僱，入稟遭不合理解僱。
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