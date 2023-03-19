返回
按輸入鍵開始搜尋

早前因呼吸困難留醫　陳日君出院面形消瘦

  • i-Cable
  • 2023年03月19日
【有線新聞】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機出院。
陳日君與慈幼會吳志源神父在餐廳紀念聖若瑟節，陳日君面形消瘦，說感謝大家關心。陳日君1月因為呼吸困難、雙手腫脹入院留醫治理，據了解他早前已出院。
其他人也在看
一線搜查｜初代居屋火炭穗禾苑大維修　每戶最少夾10萬　一個原因工程或要推倒重來
2023年03月14日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月02日
男子伏屍尖沙嘴酒店揭同志落藥性侵案　據悉受害者十多人　一男警捲案受查
2023年03月17日
紅磡「長者安居樂」最快年中入伙　終生租金120萬元起　單身擁368萬資產才可申請
2023年03月14日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月07日
葵芳閣謀殺案｜據悉疑兇為死者鄰居女兒男友　已潛逃日本　警尋求國際刑警協助
2023年03月16日