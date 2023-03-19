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早前因呼吸困難留醫 陳日君出院面形消瘦
i-Cable
2023年03月19日
【有線新聞】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機出院。
陳日君與慈幼會吳志源神父在餐廳紀念聖若瑟節，陳日君面形消瘦，說感謝大家關心。陳日君1月因為呼吸困難、雙手腫脹入院留醫治理，據了解他早前已出院。
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