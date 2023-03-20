金正恩指做好隨時核攻擊預備才能遏制戰爭

【有線新聞】北韓周末一連兩日舉行軍演，加強核反擊能力。領袖金正恩指單靠擁核並不足夠，只有做好準備隨時核攻擊，才能遏制戰爭；南韓和美國就啟動大規模聯合登陸演習。

北韓官媒朝中社報道，周末軍方舉行核反擊假想綜合戰術訓練，包括周日在平安北道鐵山郡發射一枚戰術彈道導彈，搭載模擬核彈頭飛行800公里，在東部海域800米上空爆炸。加上前一日的演習訓練指揮管理，驗證能在迅速、嚴格及可靠的安全體系下作出核反擊。

領袖金正恩帶同女兒金主愛視察，金正恩對訓練極為滿意，指國家單靠擁有核武不足以遏制戰爭，只有能對敵人實際攻擊，保持隨時迅速核攻擊的狀態，才能遏制戰爭、維護國家主權。

報道提到美韓演習逐步擴大，這次訓練目的正是向敵人軍事行動發出強硬警告。

針對南韓和美國上周開展「自由護盾」軍演，北韓連日試射包括火星-17型洲際彈道導彈反制。金正恩批評敵人侵略活動變本加厲，當今形勢迫切要求國家幾何級增強核戰爭遏制力。