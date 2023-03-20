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巴士傾側｜九巴：車長駕駛涉事路線逾兩年　巴士上周四完成檢查

  • i-Cable
  • 2023年03月20日

【有線新聞】九巴說涉事巴士司機駕駛290A路線超過兩年，前日休息；而涉事巴士上星期四完成定期檢查。九巴對受傷乘客致以慰問，會全力協助警方調查。

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