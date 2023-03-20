初選案｜區諾軒指戴耀廷想法有瑕疵　討論過程「側埋一邊」

【有線新聞】民主派初選案，控方證人區諾軒繼續接受辯方盤問，認為戴耀廷綑綁民主派投票、否決預算案的想法有瑕疵，又認為討論過程有不民主的地方。

審訊進入第七個星期，區諾軒在庭上承認若要在立法會爭取過半議席，非常依賴功能界別有進帳，又說功能界別議員就預算案投票時一向都不會違背界別利益，形容戴耀廷有盲點，看不到功能界別真正想甚麼。辯方問他是否認為戴耀廷提出取得過半議席成為「大殺傷力憲制武器」、否決預算案的想法不可行？區諾軒答「可以說是有瑕疵」。

區諾軒又提到戴耀廷發表文章時，從來都不會與其他初選組織者討論，他覺得很有問題；又說戴耀廷見到初選參與者有不同意見，但「側埋一邊」不斷說要運用否決權，更發展出「十步曲」觀點，認為在組織工作上有問題。

法官陳慶偉問他既然與戴耀廷有分歧，有否向他反映過？區諾軒說有，但戴耀廷一直說用否決權合法無問題，他都認同是合法，不過認為戴耀廷在尊重與會者方面做得不對。陳慶偉問區諾軒是否認為在一個追求民主的計劃中，戴耀廷的行為不民主？區諾軒苦笑，說要很謹慎地答。

他之後提到部分協調會議的文件，對於戴耀廷見到與會者的矛盾，又建議過用「積極運用否決權」字眼，但最終都寫了「會運用」，感到很費解，覺得過程有不民主的地方，又形容初選去到後期似乎變成「一派拉倒一派」。

區諾軒又說2020年6月開始有輿論表示否決財政預算案會被視為不尊重基本法，他當時就擔心如果有參選人作出有關言論，可能會被取消資格。