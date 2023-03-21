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日日有頭條：00年漁護署編印98種珊瑚魚圖鑑
i-Cable
2023年03月21日
【有線新聞】本港每年入口珊瑚魚數以萬噸，有不少外形相似令統計入口量有困難。漁護署於2000年編印了一本辨認98種珊瑚魚的圖鑑，希望更準確記錄每一種魚的入口量，控制過度捕撈。
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