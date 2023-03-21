習近平訪俄｜布林肯：如為俄方罪行作外交掩護　烏克蘭：冀中方助結束侵略

【有線新聞】美國國務卿布林肯形容習近平訪俄，等同掩護俄羅斯的戰爭罪行，又質疑中國提出的俄烏停戰方案，會被俄方用作拖延戰術。烏克蘭外交部期待中方，利用影響力結束俄羅斯的侵略。
國家主席習近平國事訪問俄羅斯，會見總統普京，外界關注如何影響俄烏戰事局勢。習近平的「老朋友」普京，日前被國際刑事法院頒令拘捕，涉嫌干犯戰爭罪行。
美國國務卿布林肯認為，習近平如期出訪俄羅斯，反映中方認為無責任追究俄方在烏克蘭犯下的暴行。他說：「(中方)甚至不譴責，寧願為俄方犯罪提供外交掩護。」
布林肯又指中國提出解決烏克蘭問題的立場文件，包括尊重各國主權、獨立及領土完整等部分，美國也一直支持。但關鍵是要維護烏克蘭主權和領土完整，質疑若停火前提，不包括俄軍撤出烏克蘭，實際只是有利俄方的拖延策略。他說：「現時停火而沒有持久解決方案，讓普京的部隊得以休息及重整，待有利俄羅斯時重新開戰。世界不應被俄羅斯任何戰術行為愚弄，在中國或任何國家支持下，按其定義停戰。」
白宮國家安全委員會發言人柯比，鼓勵習近平與烏克蘭總統澤連斯基接觸。烏克蘭外交部發言人，在習近平會見普京當日，表示隨時準備好與中方對話，亦期待北京利用對莫斯科的影響力，結束俄軍對烏克蘭的侵略。強調任何外交努力，都應以恢復烏克蘭領土完整為核心。