習近平訪俄｜布林肯：如為俄方罪行作外交掩護　烏克蘭：冀中方助結束侵略

布林肯又指中國提出解決烏克蘭問題的立場文件，包括尊重各國主權、獨立及領土完整等部分，美國也一直支持。但關鍵是要維護烏克蘭主權和領土完整，質疑若停火前提，不包括俄軍撤出烏克蘭，實際只是有利俄方的拖延策略。他說：「現時停火而沒有持久解決方案，讓普京的部隊得以休息及重整，待有利俄羅斯時重新開戰。世界不應被俄羅斯任何戰術行為愚弄，在中國或任何國家支持下，按其定義停戰。」