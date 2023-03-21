DSE｜英文科口試復辦　有考生憂練習少影響表現　未慣戴口罩：見到成個樣會緊張

【有線新聞】文憑試英文科口試復辦，有考生說戴口罩應考感覺安心一些，亦有人擔心影響考試表現。

文憑試口試因應疫情2020年起停辦，今年英文科口試終於回歸，第一批考生難免緊張，有人提早到試場附近等。文憑試考生曾梓軒：「非常擔心，始終疫情下訓練少了很多，還要沒甚麼前人經驗。最近一年已是2019年，（練習）題目有些過時，很擔心考試表現。」

考生來到試場要遵守防疫措施，先探熱，再讓監考員檢查准考證和健康申報表，考試全程必須戴口罩。

文憑試考生Thomas：「都可以，起碼不用看到樣子，看到完整樣子會較緊張。真正考試時的距離會比學校練習時遠，學校練習可能只有半米，但這裡可能有、我不記得實際距離，可能有一米至一米半，所以要講得大聲一點。」

文憑試考生Louis：「會有影響，但沒辦法，要戴口罩，惟有盡量適應，說話時要移動口罩到正確位置。的確戴口罩安全一些，但同時這是個人意願，而且政府口罩令都（撤銷），我覺得戴不戴都沒所謂。」

口試星期二至下星期三舉行，考生如果快測陽性不得進入試場，可在三個工作天內向考評局申請更改口試日期，如最終都考不成可以申請成績評估。至於中文科口試，明年精簡考核後會與聆聽卷一起取消，原定今年是最後一屆，不過考慮到學生被疫情拖慢學習進度，考評局早前決定今屆也取消，提早劃上句號。