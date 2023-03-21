港鐵票價｜議員質物業利潤劃線定太高　市民不收貨：把我們當蟻民

【有線新聞】市民及議員說不收貨，認為新機制對壓低票價加幅幫助有限。

新票價機制加入與物業盈利掛勾元素，可以壓低0.6至0.8個百分點的加幅，市民普遍不收貨。

邱先生：「生活這樣的環境要共渡時艱，樣樣都貴，你人工加多少？你自己人工多少？減價2%吧，0.8%真的…把我們當蟻民。」

任先生：「你賺一百億才加少0.8%，其實我覺得起碼應該不加價或者要回饋市民，不是靠政府那每個月400元回贈。」

有立法會議員質疑物業利潤以50億元及100億元劃線是定得太高，新界北（香港新方向）張欣宇：「過去11年只有3年有機會可以觸發到今次提出的額外扣減，只有20、21年和最新的22年才可觸發扣減。0.6%大約等於將加幅打75折，0.8%即要在物業方面賺超過100億元，折扣都只不過是由75折去到7折。我們建議0.6%、0.9%和1.2%，這樣當業務超過100億元車票可以打個五折，這樣才可接受。」

亦有議員不滿港鐵沒有完全撇除之前累積未加的加幅，新界西南（民建聯）陳恒鑌：「未能取消隔年的累積加幅，我是非常失望，因為今次只是將我們差港鐵2.8%的累積加幅扣減了1.2%，為何只是減1.2%，不是1.3%、1.4%，而是要是這個1.2%沒有解釋清楚。」

可加可減機制2009年開始執行，14年來加價9次、凍結票價4次，唯一減價就在2021年。