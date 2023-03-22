中俄聯合聲明強調和談解決烏克蘭危機

【有線新聞】國家主席習近平國事訪問俄羅斯第二日，與總統普京正式會談及簽署聯合聲明，形容兩國關係處於歷史高位，又強調以和談解決烏克蘭危機，呼籲停止火上加油。

普京在克里姆林宮喬治大廳迎接習近平這位「老朋友」，並主持歡迎儀式，兩人互致問候，樂隊奏起兩國國歌。兩人之後率同代表團舉行兩輪正式會談。習近平指中俄互為彼此最大鄰國，鞏固發展長期友好關係符合歷史邏輯，不管國際風雲如何變幻，中方繼續致力推進兩國新時代全面戰略協作夥伴關係。國家主席習近平：「在雙方共同努力下，中俄關係始終保持蓬勃健康穩定的發展勢頭，兩國政治互信、利益交融，民心相通不斷深化。」

普京讚賞中方在國際事務中秉持客觀公正立場，俄羅斯願意支持中國企業，取代離開俄羅斯市場的企業。會談持續約六小時，習近平和普京簽署聯合聲明，深化全面夥伴關係和戰略合作，形容兩國關係達到歷史最高水平，並持續向前發展。

聲明強調，對話是解決烏克蘭危機的最佳途徑，必須尊重各國合理安全關切，防止形成陣營對抗、拱火澆油，呼籲停止促使局勢緊張的舉動，避免危機進一步惡化甚至失控，反對任何未經聯合國安理會授權的單邊制裁。習近平指，中方一貫積極勸和促談。習近平：「按照事情本身的是非曲折決定自身立場，始終堅定站在和平一邊；站在對話一邊；站在歷史正確一邊。」

普京表示若西方和基輔準備好，可以用中方提出的立場文件為基礎，和平解決烏克蘭局勢。雙方又敦促北約恪守作為區域性、防禦性組織承諾，嚴重關切北約持續加強與亞太國家軍事安全聯繫。又批評美國抱守冷戰思維、推行印太戰略，對地區和平穩定造成消極影響。