前廳交流會｜議員關注播錯國歌接二連三　陳國基質疑Google未更正「引人誤會」

件，要求當局從嚴處理人為失當，政務司司長陳國基說，正檢視香港冰協提交的報告，若有人不依從指引導致出錯，一定會嚴懲。

交流會由政務司司長陳國基率領，文化體育及旅遊局局長楊潤雄、環境及生態局局長謝展寰等出席，討論體育、旅遊、環境等議題，冰球賽播錯國歌事件都有談及。

九龍西（民建聯）議員鄭泳舜︰「對於今次冰協在比賽再次安排失當，播錯國歌，我表示非常失望，亦很憤怒。因為這類事情不是第一次發生，接二連三發生，有辱國家聲譽，促請局方必須從嚴處理事件。」

政務司司長陳國基︰「出去代表香港的團體有責任確保國歌的播放不會出錯，因為這是非常嚴重和嚴肅的問題，是涉及每個中國人問題。若有人不依照指引而出了錯誤，我們一定會作出嚴懲。」他又強調已多次與Google交涉，搜尋國歌時出現不正確訊息，目前對方仍未更正，會引人誤會是想錯誤繼續出現。

另外多位議員就關注日本傾倒核廢水，選委會界別（民建聯）議員葛珮帆︰「很多市民擔心未來食物安全，變為很大的問題，（環境及生態局）局長已表示政府非常關注，保證準備好一方面與日本領事不斷談判。另一方面已表達了我們的反對和不滿，亦已準備好檢測設施，未必會全禁所有日本食品進口，而會針對幾個可能受污染地方的日本進口食物進行詳細檢測。」

今次是銷撤口罩令後首次前廳交流會，陳國基形容大家少了心理隔膜，不用戴口罩亦令社會氣氛更熱鬧，預告未來盛事會浪接浪舉行。