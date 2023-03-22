俄羅斯斥英國軍援烏克蘭含核成分武器

【有線新聞】俄羅斯總統普京指責英國計劃向烏克蘭提供貧鈾彈，警告如果西方使用含有核成分的武器，俄羅斯將被迫作出回應。英國反斥俄方散布謠言，強調貧鈾彈非核武。

英國承諾向烏克蘭援助挑戰者2坦克對抗俄軍入侵，國防部確認將同時提供貧鈾穿甲彈等彈藥，以有效打擊敵方坦克和裝甲車。

俄羅斯總統普京在與國家主席習近平會面後的聯合記者會上，直斥貧鈾彈相當於核武，俄方將被迫作出回應，他說：「似乎西方打算與俄羅斯戰鬥至最後一名烏克蘭人，不是嘴上說說而是實際行動，如發生這種情況，俄羅斯作出相應回應，鑑於西方開始使用含核成分武器。」

外長拉夫羅夫亦批評英方舉動違反國際法，警告進一步把俄羅斯和西方拉向核衝突。

英國反斥俄羅斯散布謠言，指英軍使用貧鈾彈多年，是標準武器，與核武無關，又指有獨立研究發現相關彈藥對健康和環境影響很小。

不過聯合國環境規劃署2022年報告提到，炮彈中貧鈾等有毒成分，成為烏克蘭戰場的環境問題，會刺激皮膚、引發腎衰竭，甚至增加患癌風險。

貧鈾是提煉濃縮鈾過程的副產品，由於密度高，甚至能穿透裝甲，適合用來製造炮彈。

美國國防部指不會提供貧鈾彈予烏克蘭，但加快軍援M1主戰坦克，準備運送曾翻新、較舊型號的M1，目標秋季前交付。