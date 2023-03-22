港鐵票價｜罰款回饋將取消半年97折　改指定日子半價　冀市民有「獲得感」

【有線新聞】港鐵過去幾年透過「半年97折乘車優惠」將利潤及罰款回饋乘客，隨著新機制落實，這項優惠會取消，改為安排指定日子半價乘車。港鐵解釋新做法是希望市民有「獲得感」。

港鐵以往分享利潤的方法是看每年基本業務賺多少，撥出相應金額，連同事故罰款提供為期半年的每程97折優惠，現在利潤元素融入了方程式，剩下事故罰款需要回贈乘客。港鐵決定在指定周末提供半價優惠，罰款儲夠2500萬元就有一次，今年罰了約1億元，所以有四次。

港鐵香港客運服務總監楊美珍︰「以前（97折）回贈，我聽到有意見覺得比較少、不容易察覺以及等得較久，因為我們通常要看前一年數字結算，到下年6月才實施。有些聲音或意見覺得你發生了事故，不如盡快回贈給我，讓我有種獲得感。」

有議員認為不應選擇周末回贈，希望港鐵考慮改在平日或者改回做每程97折。新界西南（民建聯）議員陳恒鑌︰「通勤朋友一直支持港鐵，大家選擇搭港鐵，如果有回贈應該盡量回贈給這班人，尤其服務受阻時最受影響是這班乘客，有回贈但不落他們的袋，有欠公平。」

今次檢討亦觸及屯馬綫票價「短貴長平」的問題，即是在某些情況下車程較遠但車費較便宜，為了加快收窄差距，政府決定批准港鐵以更大幅度調整個別車程的票價。