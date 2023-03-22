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俄烏戰事｜日相訪基輔援3千萬元非殺傷裝備　澤連斯基邀華參與烏版和平方案

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  • 2023年03月22日
【有線新聞】日本首相岸田文雄突然到訪烏克蘭，與總統澤連斯基會晤，宣布提供3千萬美元非殺傷性裝備。岸田表示會就此行跟中方溝通，澤連斯基稱已邀請中方參與烏克蘭的和平方案，但未收到回覆。
日本首相岸田文雄到訪烏克蘭基輔，在總統府與總統澤連斯基會面，是二戰後首位日本首相到訪戰亂地區。岸田表示此行是要親身表達對烏克蘭的支持毫不動搖。岸田宣布除了原先承諾的71億美元援助，會再透過北約的基金向烏克蘭提供3千萬美元購置非殺傷性裝備，及提供4億7千萬美元用作能源等領域的援助。
澤連斯基形容岸田是國際秩序的堅定守護者及烏克蘭的長期朋友，他感謝日方援助，雙方同意把兩國關係提升至特別全球夥伴。
岸田今次突然到訪烏克蘭，正值國家主席習近平訪問俄羅斯，美國駐日大使形容反映了兩種截然不同的夥伴關係。岸田稱會留意習近平跟俄羅斯總統普京的會談情況，之後亦會跟中方溝通，「我跟中國的習近平主席，都同意包括領袖的各層級密切溝通，我將就今趟烏克蘭行程之所聞，透過包括領袖級別跟中方溝通。」
澤連斯基提到曾經公開及透過外交渠道向中方說明他提出的和平方案，邀請中方參與，仍等待回覆，至於會否跟習近平通電話則仍未確定。
岸田在會面前到基輔附近的布恰鎮，俄軍被指去年在當地殺害數百名平民。岸田去到一間教堂參觀，稱對暴行感到憤怒。他在教堂外獻花悼念，並向死難者家屬深切慰問。
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