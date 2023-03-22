Art Central今起會展舉辦　本地、海外藝術家聯乘創作　旅發局：向旅客推廣香港

【有線新聞】大型藝術展Art Central一連五日在灣仔會展舉行。旅發局跟主辦單位在場內咖啡廳展出本地及海外藝術家合作的作品，推廣本土文化。

萬壽無疆茶壼、菠蘿包、奶茶，還有蛋撻，這幅《躍動香港》結合本地瓷器和日本藝術家的刺繡，展現本土文化；用料是深水埗的珠仔和繡線，瓷器出自90年歷史老舖。

瓷器廠藝術總監曹嘉彥：「我是土生土長香港出生，所以我不知道在外國或遊客眼中的香港。原來他們很喜歡除了美食，還有很多很有趣元素，例如北京填鴨，或交通工具例如的士、天星小輪，這些對他來說很像香港樂園、主題公園。」同場還展出日本藝術家竹岡加津美的其他刺繡作品。

背後這幅港版清明上河圖，展現的是香港的大城小景，有雷生春堂、重慶大廈，出自本地及外國畫家合作。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理伍家健：「我們想把香港中外文化交流藝術中心繼續推廣，第二大家可見一些大型藝術盛事，陸陸續續來臨香港，有些本身紮根香港。所以想透過這事跟世界各地、旅客說，香港是國際藝術之都、中西文化交流藝術中心。」

行得累可以來喝杯咖啡提神，還可以欣賞藝術家設計的標誌，這些標誌將來也會在不同口岸展出，宣傳香港。

Art Central一連五日在會展舉行，匯聚72間畫廊的新晉藝術家作品，焦點作品還包括南非藝術家的大型編織創作。