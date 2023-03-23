三隧分流｜消息：當局物色12停車場作泊車轉乘　大部分使用率已達七成　與港鐵研提供更多泊車轉乘優惠

【有線新聞】三隧分流方案包括配合泊車轉乘，紓緩過海隧道擠塞。消息說當局初步物色12個停車場適合做泊車轉乘，當中大部分是現存的停車場，本身使用率已達七成。

物色到其中一個泊車轉乘停車場在荃灣海貴路，在荃灣西港鐵站旁，一兩分鐘步程。私家車位大約200個，時租16元，現時泊車轉乘港鐵，時租便宜4元。不過，平日繁忙時間要泊時租位都不易。

車主：「其實不單止這裏，整個荃灣都很難找泊位，因為這裏都近西鐵站，相當之幫到手。」

車主李先生：「有時都排長龍、排隊，這裏有時這樣，通常是星期六、星期日。」

除了海貴路停車場，消息說當局還初步物色多個短期租約停車場適合泊車轉乘，不過使用率高達六、七成。未建成但適合做泊車轉乘的停車場，每個提供到80至300個私家車位。

有議員建議在小欖、大欖及東涌興建大型停車場，提供合共數千個泊位，才有助減少三隧15%車流。新界西南（民建聯）陳恒鑌：「如果現在大部分停車場使用率達到六、七成，本身相信可以騰出車位，做泊車轉乘空間不大，所以如果真的要做好泊車轉乘，需要新增位置，包括引入智能停車場，或者開設新場地做泊車轉乘。泊車轉乘過往都是依附在港鐵站附近，我們希望擴大至巴士總站或者巴士轉車站。」

當局說正與港鐵研究提供更多泊車轉乘優惠停車場，又會物色短期租約停車場提供優惠，主要在新界九龍的公共轉乘點。