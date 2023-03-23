開心芬蘭｜芬蘭派免費食宿機票傳授幸福　香港人完成「挑戰」都可參加　4月2截止報名

【有線新聞】芬蘭今年再度衛冕聯合國世界幸福指數排名冠軍，當地政府趁機推出「快樂大師班」（Masterclass of Happiness）課程，讓參加者到芬蘭學習快樂秘訣，並承擔獲選者課程及機票等費用。年滿18歲以上人士可於網上申請，名單10個，截止申請時間為4月2日。

Visit Finland網站顯示，將有「專業教練」傳授課程，內容涵蓋自然與生活模式（nature and lifestyle）、健康與平衡（health and balance）、設計與專注每日（design and “everyday”）和食物及福祉（food and wellbeing），一共四個主題。

須完成指定挑戰 獲選者費用全免

計劃報名已經開始，截止申請時間為4月2日，計劃要求申請者不怕說英文、以個人身份參與以及願意接受拍攝並分享個人經歷。申請者須填寫一份表格，及在Instagram或TikTok上完成挑戰，展示自己如何「可能」是個芬蘭人。獲選者將於6月11日抵達芬蘭，6月16日離開，芬蘭旅遊局將承擔10人的所有費用。計劃亦指出，落選者無需灰心，當局將會在今年夏天時提供相關網上課程。

芬蘭政府組織Business Finland高級總監Heli Jimenez表示，芬蘭人保持快樂沒有秘訣，源於與大自然密切關係和樸實無華的生活，形容有技巧可以學習。「快樂大師班」課程一共四日，首班於6月12至15日在芬蘭南部的Kuru渡假村內舉行，該處擁有美麗湖光景色。

聯合國世界幸福指數考慮了國家的國內生產總值、社會系統、個人自由和腐敗程度等因素作為評分準則，今年三甲分別為芬蘭、丹麥以及冰島，而美國則位列15，中國排64，香港則在137個地區排82。