TikTok行政總裁周受資將出席眾議院聽證會

【有線新聞】美國眾議院一個委員會，今日將就短片分享應用程式TikTok舉行聽證會，行政總裁周受資出席，預料他會提出為美國用戶數據設置防火牆，白宮則重申要顧及國家安全。

幾十名TikTok網絡紅人，周三在首都華盛頓國會附近集會，呼籲當局不應封殺這款熱門應用程式；又指TikTok若被禁，他們辛苦建立的事業會毀於一旦，民主黨議員亦到場聲援。

眾議院能源及商業委員會，之後一日會就TikTok問題舉行聽證會，TikTok行政總裁周受資將出席。他日前發布一段影片，表示公司正處於關鍵時刻，又提到TikTok每月在美國擁有逾1.5 億活躍用戶，代表全國近一半人口都有用TikTok。

根據公開的書面供詞，預料周受資在國會會作出一系列有關安全的承諾，包括為美國用戶數據設置防火牆，防止被境外人士存取。周受資又稱TikTok從未、亦不會與中國政府分享美國用戶數據，母公司字節跳動亦不受任何政府或國家實體擁有或控制。

不過白宮仍然對TikTok帶來的國家安全風險感到憂慮，白宮發言人瓊-皮埃爾說：「我們了解TikTok 的受歡迎程度，我們明白這點，但總統的工作是再次確保美國的國家安全亦受到保護。」