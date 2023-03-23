DSE｜下月開考須戴口罩　染疫考生集中新蒲崗指定試場應考

【有線新聞】文憑試筆試下月21日開考，試場內必須戴口罩。確診者要自行到新蒲崗的指定試場應考，考評局提醒最好提早做快測。

口罩令解除，但今年文憑試考生仍未能脫下口罩。試場內不但要全程戴口罩，應考當天更要填健康申報表、自行量度體溫；如果發現耳探體溫達攝氏38度以上，考生就要做快測。如果快測結果是陰性，考生要拍一張照片，將快測結果、准考證放在一起拍照，保留證據直至整個考試結束；如果考生快測結果呈陽性，便不能進入一般考試的試場。

試場門口有體溫監察站，防止考生蒙混過關。考生要在室外檢查站核實身份才可以進入試場，確診考生要在7時半前致電熱線，安排到設於新蒲崗九龍文理書院前校舍的指定試場應考。

考評局學校考試及評核主管朱舜隆：「在一些情況下可以與指定試場聯繫，能否稍為順延開考時間，使考生可以應試。事實上如果考生趕不及應考卷一的考試，也可以應考卷二的考試。」

今年文憑試考生輕微增加，預計會有67萬份答卷，大約4300名閱卷員，會繼續使用網絡版的評卷系統，通識科將會是最後一屆。考評局說通識科與新的公社科有些課題很相似，所以通識科明年不會有補考安排；末代考生如果成績不理想，補充相關知識，可以直接轉考公社科。