疫後客量未回復　政府擬准巴士公司出租車廠地　冀收益可抵銷車費加幅

【有線新聞】疫情重挫公共交通行業，復常後客量未完全回復。消息指，政府正初步研究容許專營巴士公司，出租政府短期租約車廠用地，作商業用途的可行性，有關收益期望可抵銷車費加幅。

匯達交通財務總監王世揚：「我們即使有地方，可否作其他用途呢？其實都受制於車廠特定用途。」黃竹坑車廠這裏是城巴新巴以短期租約方式向政府租地營運，每三個月續租，用作泊巴士、維修等，用作其他商業用途就不可以。王世揚：「我們認為是比較浪費，我們車廠可以有多層停泊巴士，亦可以從事商業用途、寫字樓。如果一地多用，其實可以物盡其用，土地價值提升，亦可為我們帶來更多非票務收入。」

消息指，政府正初步研究，容許專營巴士公司利用短期租約政府地例如車廠，出租作商業用途，收入只限用來抵銷車費加幅，細節、定案有待拍板。正使用12幅短期租約地的城巴新巴贊成容許出租，疫情下財困有助減壓。王世揚：「票務收入大概佔我們90%收入，相對而言非票務收入，佔我們收入比例非常小。當然這絕對不能抵銷所有票務收入，但長遠而言，可以緩減我們成本增加的壓力，到最後都是市民得益，我又不認為有措施會只令城巴新巴受惠。」

城巴新巴說近一半短期租約地，政府都計劃收回，世運道那幅打算建簡約公屋，公司希望如果其餘的地，容許出租作商業用途，租期至少延長至十年續一次才方便規劃。有16幅短期租約地的九巴及龍運說，支持任何增加非票務收入的政策和方案，減輕財政營運壓力。