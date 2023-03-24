巴士公司欲出租車廠地　運輸處：會按程序審批　測量師料抵銷加價作用不大

【有線新聞】運輸署說歡迎專營巴士營辦商提出增加非票務收入的建議，會按既定程序審批。有測量師估計出租車廠用地一年可以帶來數千萬元租金收入，相信抵銷車費加幅作用未必大。

城巴新巴為例，13個車廠或者泊車場，主要在港島、有6個，其餘遍布深水埗、屯門、將軍澳。比較有潛力的是黃竹坑香葉道的車廠地，連同泊車場，面積7萬多平方呎。附近有多幢甲級寫字樓，呎租介乎26元至41元，不過舊式工廈呎租低見15元。有測量師認為車廠老舊，呎租打折扣可能十多元一呎，13幅地一年可能收租數千萬元。

港大房地產及建設系客席副教授張聖典：「即是說五、六十萬呎（總面積），如果真的當中有一半寫字樓面積拿出，一元一呎都有三、四十萬，十元一呎也三、四百萬一個月，收益未必可幫到很多市民車費，屆時會否有另一問題發生。為何只優待巴士公司，會否優待電力公司。」

有議員認為，加強監管收益運用就可以釋除疑慮，贊成容許出租開拓收入抵銷加幅。

立法會議員陳恒鑌：「當然不是確保在香港做生意賺錢，但虧蝕的工作是沒人做的。如果用政府土地作為補助或者抗加價要做得很小心，包括整個監管機制，甚至審計上都要合情合理，不可以藉機加價在那裏提錢。除了要過審計之外，亦都要有一個委員會協助政府監察。」

運輸署說，歡迎專營巴士營辦商提出增加非票務收入的建議，會按既定程序考慮和審批申請，又說營辦商必須根據規定，由獨立核數師審核所有收入，政府亦會定期監察。