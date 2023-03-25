陳澤銘專訪｜訪京將反映國安法等議題　稱未立廿三條屬太遲：沒理由五十年不變

【有線新聞】律師會下星期一連五日訪京，會長陳澤銘在本台節目《有理有得傾》說會反映港區國安法的執行問題，他又指基本法廿三條至今仍未立法是太遲。

律師會全體理事相隔四年再訪京，將會拜訪港澳辦、基本法委員會、司法部等九個部委，會長陳澤銘在本台節目《有理有得傾》說，會談及香港法治、司法獨立，以及國安法等議題。

陳澤銘︰「審訊能否加速？如果審訊很快結束，不會出現長期所謂得不到保釋的問題。問題反而不是在於國安法本身的問題，而是在執行問題，如果有機會我一定會反映這現實的情況，希望中央真真切切去了解現時香港的情況。」

陳澤銘說另一個有機會談及的議題，是基本法23條立法。陳澤銘︰「回歸了已經26年，所以在法律上一定是太遲，沒理由50年不變，26年，過了一半，仍然未能完成憲制性責任。（當年23條草案沒有特別的保釋門檻或指定法官制度，現時國安法具有的，你認為有沒有需要納入23條立法內容中？）我認為現時真的早了一點，談論到較為具體細節的執行情況，但我仍然重複剛才的說話，多點諮詢，多點跟業界、市民溝通才作出立法，相信將來推行23條會較為暢順。」

正審議的法律執業者條例修訂，律師會同意不一刀切禁止海外律師參與國安案件，但對政府提出的甄別程序和覆核機制有保留。陳澤銘︰「（你認為有否需要提出反建議申請的海外律師也有權覆核決定？）我認為現時程序似乎有點複雜，例如特首要經過兩次考慮，會否有點重複？但不要緊，相信詳細的情況我們很快有正式的意見出台。」