據報西班牙尋求拉美國家參與化解烏克蘭危機

【有線新聞】伊比利亞美洲峰會在多米尼加召開，即將訪華的西班牙首相桑切斯出席；他日前指全球在解決烏克蘭危機上，要聆聽中方意見；據報西班牙亦打算趁這次峰會Z難日月尋求拉美國家參與解決烏克蘭危機。

伊比利亞半島國家，即西班牙及葡萄牙，還有多個美洲國家的領袖齊集在多米尼加首都聖多明各出席峰會。有西班牙傳媒指，當局重視這次峰會，除了首相桑切斯，國王費利佩六世亦到訪多米尼加及出席活動。

西班牙政府消息指，烏克蘭危機雖並非峰會正式議題，但明顯多國受到原材料及物價上漲等相關影響，相信峰會不會對俄烏戰爭置諸不理；指西班牙希望能解釋支持烏克蘭的理據，並阻止俄方的說詞及宣傳滲透，甚至推動在會後聯合公報明確提及烏克蘭，但預計將受到親俄的古巴及委內瑞拉等阻撓。

據報西班牙亦希望，能把日趨受中俄影響的拉美拉向歐洲一方。會前傳出洪都拉斯將與北京建交，還有巴西總統盧拉放棄出席，改為安排訪華，都可看到中國的影響力如何加大。

桑切斯出席峰會後，亦會在周三、四訪華，他上周五出席歐盟峰會後亦提到，化解烏克蘭危機要聆聽中方意見。他說：「我認為中國是全球事務參與者，所以明顯要聆聽中國的聲音，以看看我們能否一起令戰爭結束，還有烏克蘭是否可重獲領土完整，即普京去年2月24日侵犯的領土。