本港初創企業引新技術助中東減碳　數碼港：至少四企打入當地、料「翻兩翻」不太難

【有線新聞】政府早前出訪中東向當地推廣香港優勢，有初創企業在阿聯酋簽訂合作備忘錄，引入新技術協助當地減碳，更設計了一個手機應用程式記錄用家的碳排放，成功減碳就可換領代幣使用。

水錶、電錶，除了記錄水電用量，配合科技還可以記錄碳排放。Arthur的初創公司專門收集這些數據，利用物聯網科技協助大廈減碳。他們2月在阿聯酋簽訂合作備忘錄，在興建中的阿布扎比智慧城鎮馬斯達爾城利用科技協助減碳。

Negawatt行政總裁林忠澤：「為何香港的商廈會忽冷忽熱可能因為欠缺數據，物業管理無智能電錶或分析，只靠人做管理或控制。因為他們（中東）長年累月很熱，所以他們希望我們能在能源上優化。他們（中東人）對環保的意識根本不用教，根本沒人需要說為何要環保，反而是何時、有多快、如何落地。」

他們亦研發了一款「遊戲」，住戶減少甪電同時可以儲代幣換獎勵，可以在電子商店消費或到實體店當優惠券使用，省電又省錢。林忠澤：「本身如果有動機的話，他們會主動做這些事，將好處帶給市民，他們會主動繼續做環保。」

Negawatt未來會與房協合作，在各區房協公屋推廣住戶下載應用程式，房協旗下商場都會配合提供優惠。

培育Negawatt的數碼港，在迪拜亦簽訂了合作備忘錄，協助兩地的初創企業互相落戶，個多月以來至少4間本地初創已打入中東市場，希望未來會有更多。

數碼港主席陳細明：「沙特及阿聯酋本身機會真的很多，特別在智慧城市、金融科技發展真的一日千里。我認為如果說目標是越多越好、多多益善，翻兩翻、按現時勢頭，也不是太難的目標。」他說未來會繼續幫助香港初創企業，發掘中東的潛力、促成更多合作。