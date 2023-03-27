初選案｜控方首度指控蔡澤鴻為共謀者　趙家賢料周二開始作供

【有線新聞】民主派初選案續審，控方覆問區諾軒期間首度指控沒被捕的時任觀塘區議會主席蔡澤鴻，也是案件的共謀者。區諾軒已完成作供，預料下一名控方證人趙家賢星期二會開始作供。

區諾軒和趙家賢由囚車押送到庭，區諾軒接受控方覆問有關2020年6月他與胡志偉飯局，期間胡志偉反映民主黨對無差別否決預算案有保留，控方質疑民主黨其實一直同意無差別否決，且立場一直沒變。區諾軒重申觀察到胡志偉講過同意撥款興建學校和醫院。

控方就這個議題引用沒有被捕的時任觀塘區議會主席蔡澤鴻，與區諾軒之間一段WhatsApp對話，內容是蔡澤鴻托區諾軒匯報九龍東會議情況。法官李運騰關注控方是否想指控蔡澤鴻也是共謀者之一，控方說是，指蔡澤鴻出席多次會議，引起犯人欄內一陣騷動。區諾軒就說不希望其他人連傳送訊息給自己都要覺得有問題，引起不必要擔心。

控方又問及暫停或終止「35+」計劃的細節，區諾軒說中聯辦和港澳辦發聲明後，他已向戴耀廷和趙家賢提出要終止計劃，三人之後分別在不同日子在Facebook公布退出初選，但沒有一份正式聲明或資訊宣布終止（suspend）計劃。法官李運騰比喻是否像三個司機駕駛途中突然「跳車」，區諾軒說事件仍持續進行，即使他「跳車」，仍有謹慎留意事態發展，包括注意換屆選舉大約有甚麼人報了名。李運騰問是否該汽車仍繼續行駛，區諾軒同意說困難在於參加者來自不同政團，就算「35+」組織者退出，他們都會繼續參選立法會。

區諾軒已完成作供，法庭傳召下一名控方證人認罪的民主動力趙家賢上庭，讓他閱讀超過四千頁文件，預料他星期二會開始作供。