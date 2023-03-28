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消防處逾1,400萬購置新急救電單車等　充電約四小時可駛130公里　可於大型運動賽候命

  • i-Cable
  • 2023年03月28日
【有線新聞】消防處用了1,400多萬元購置新一代急救醫療電單車及新的快速應變電單車，處方說新裝備適合用於郊野地方及大型運動比賽。
帶頭是這輛快速應變電單車，特點是電動車而且比較小巧，充滿電可駕駛110至130公里，急救及醫療儀器可放在三個儲物箱內。
兩輛電單車會先派駐兩個新界的救護站，消防處救護監督（車隊管理）鄭梓榮：「在大赤沙或馬鞍山救護站，大家可以想像郊野地區比較多，也有單車徑、大型運動比賽例如馬拉松、單車節。這輛車零排放，去到那些地方，我們有時在那些活動安排候命，希望保障運動員，保障他們至少沒廢氣排放下，安排這輛急救醫療電單車做候命工作。」每輛快速應變電單車約30萬元，消防處用五個月推行先導計劃評估成效。
這輛電單車用4小時20分鐘就充滿電，如果想快些，黃大仙、旺角及上環消防局的救護站會有快速充電站，充電時間短超過一半。
新一代急救醫療電單車亦上場，上周長沙灣潤發貨倉大火曾出動。新一代有越野性能，而且比舊款輕超過70公斤。鄭梓榮：「如果較大馬力的車款車身較重，停車時保持平衡有困難。當然我們的車隊，大家可以放心，經過專業訓練，但就操控來說，一輛輕巧、越野性能高的車比重型及馬力大的車輛，比較容易令車手適應。」
舊款47輛急救醫療電單車用了五年，已陸續「退役」，剩下的12輛未來幾個月亦會更換新款。
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