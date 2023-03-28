平價團再現內地客成滋擾　李家超指屬管理問題：業界會盡快處理

【有線新聞】行政長官李家超說，近期內地遊客聚集街頭吃飯，並對個別社區造成滋擾是管理問題，政府及旅遊業界會盡快處理。

全面通關後，遊客陸續回歸，李家超形容令經濟動起來。對於平價團再出現、遊客對社區造成滋擾，他認為是管理問題。行政長官李家超：「我們在剛復常初期有很多運力、管理方面都要做好，對於旅行團管理是要有好的謀劃、好的措施和好的管理制度。相關局和部門包括文化體育旅遊局及旅遊業監管局，在這方面都要努力做好工夫，將所帶來社區的例如交通擠塞問題處理好。我相信大家在這階段想好的方法令旅遊發展能持續，令旅行團成員的經歷都好。」

近期有不同國際盛事或大型活動在港舉行，吸引旅客以及企業來港參加。李家超說與會者都感受到，香港已經重回發展的直路上。 李家超：「過去一星期，大家感受到香港再表現出國際盛事之都的魅力，舉辦了多項盛事包括Art Basel 巴塞爾藝術展、Art Central、博物館高峰論壇、國際都會高爾夫球錦標賽。這個周末有香港國際七人欖球賽，此盛事在上次仍有疫情下都已經非常受歡迎。我相信今次會再帶來新高潮，據我所知門票非常搶手，亦不易買票。」

李家超周三會出發到海南參加博鰲亞洲論壇年會，會把握機會向世界推廣香港機遇。