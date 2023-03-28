內地團滋擾再現　業界指平價團是入境團主力　導遊總工會：無可能每個都是龍蝦客

【有線新聞】內地團滋擾問題再現，旅遊業監管局建議業界將旅行團分流到土瓜灣以外其他區。有議員指問題出在團費太低，擔心「分流」只是將滋擾擴散。

內地團滋擾問題隨着通關再度浮現，平價團「開餐」熱點土瓜灣首當其衝。旅監局說正與業界協調，除了分時段做好人流管理，亦嘗試分流到其他區。旅遊業監管局行政總裁方安妮：「（九龍城）做團餐只得兩間食肆，可否分流去其他區？當然我們不想其他區好像九龍城的情況，業界都想去比較靜的區，或者道路上可以有多地方泊車。」立法會議員楊永杰：「關鍵是量的問題，如果多了點，『量』無止境入來。其實會將土瓜灣、九龍城問題延伸至其他用膳地點，這樣是否對市民、對旅客有益呢？」

楊永杰又說問題其實出在低價團的團餐預算太低，食肆要大量接客才可以營運，「大家都知道四十元一餐，然後十五分鐘一轉，才可以消化過千名旅客，對旅客體驗非常差。」方安妮：「他們的團餐（費用）是40元至60元，香港不是很多食肆肯做這件事。」

那可唔可以禁止「平價團」呢？業界則指這些團很重要，是入境團的「主力」。香港導遊總工會理事長黃嘉毅：「14億中國人，你說每個都是龍蝦客，我想是沒可能，畢竟平民是比較居多，不應該歧視別人的團費比較低。」旅遊業監管局行政總裁方安妮：「你說平價旅行團是否不歡迎呢？人家能幫到我們才歡迎？我們與内地是自己國家，應該歡迎每一個旅客，無論付錢多或少。」方安妮說旅監局只着眼旅行團是否合規，團費高低並非關注點。