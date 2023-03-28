英德已向烏克蘭交付坦克

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基視察扎波羅熱前線，會見國際原子能機構總幹事格羅西，批評俄羅斯以核電廠向全球勒索。英國及德國則表示，支援烏克蘭的主戰坦克已運抵當地。

烏克蘭士兵在英國完成操作挑戰者2主戰坦克的訓練後，英國國防部確認，首批挑戰者2已運抵烏克蘭，支援對俄軍的作戰。德國亦交付18架豹2坦克、兩架坦克救援車，及約40架黃鼠狼步兵戰車予基輔，德國防長相信這批軍備能在戰場上有作為。

烏克蘭防長亦證實，已驗收一批美國援助的防雷車和裝甲車。

西方軍援陸續到埗之際，總統澤連斯基前往東南部的扎波羅熱視察，並在當地會見國際原子能機構總幹事格羅西。

格羅西對戰事初期已被俄軍控制的扎波羅熱核電廠表示關注，澤連斯基斥責莫斯科當局利用核電廠勒索全球，除非俄軍撤走，否則無法保障核電廠安全。

戰況方面則未見緩和，烏克蘭稱東部的斯拉夫揚斯克遭俄軍2枚S300導彈擊中，至少兩死約三十人受傷。

俄羅斯在前線的形勢不樂觀，有自稱隸屬國防部暴風部隊成員拍片向總統普京控訴，指已遭敵方炮轟整整兩星期，幾十人傷亡、指揮官戰死，但上級拒絕讓他們撤退，更派「督戰隊」阻止他們後撤。

成員又透露，有軍官曾要脅要他們付錢，拒絕就會被送上前線，他們原本有161人，現在只剩幾十人。