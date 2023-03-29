美國17歲女幫朋友湊女　強逼一歲嬰兒食大麻　拍片成罪證

【有線新聞】美國佛羅里達州一名17歲少女早前為朋友照顧一歲嬰兒時，強逼她吸食大麻，期間更拍成短片，其後被警方拘捕，她被控一項虐兒罪。警長辦公室發言人透露，事件未對女嬰造成任何長期傷害。

《鏡報》報道，美國佛羅里達州皮尼拉斯郡（Pinellas County）警方接報，指拉戈市一間住宅發生虐兒案，警員上周四（23日）前往了解。警方取得涉案17歲少女Naledi Roberts逼一歲女嬰吸食大麻的片段後，翌日將她拘捕。

Roberts承認幫16歲朋友照顧一歲女兒時正在吸食大麻，但未有承認逼女嬰食大麻，直至當警方展示相關片段後，她才承認曾把大麻放進女嬰嘴內，但拒絕解釋為何將大麻放進女嬰口中。片段所見，她先是點燃大麻，再放進女嬰口中，女嬰吸了一口後，她才將大麻取出，再放進自己口中吞雲吐霧。

Roberts 2021年10月和去年12月，她被發現持學習許可證駕駛，但乘客座位上沒有21歲或以上的乘客，她為此繳付了兩次166美元的罰款。除了兩次違反交通規則被罰款外，她沒有其他犯罪前科。佛羅里達州各地對虐兒懲罰不一，考量到她過去的紀錄，今次犯下三級重罪但未造成身體傷害或殘疾，或被處最高五年監禁及5000美元罰款。

哈佛大學研究指，曾暴露在大麻中的兒童，14歲時出現吸毒等不良行為的可能性幾乎達同齡兒童的兩倍，成年後規律性吸食大麻和香煙的可能性是同齡者的兩倍以上。