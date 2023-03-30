國際足協取消印尼U20世界盃主辦資格

【有線新聞】國際足協取消印尼原定5月主辦U20青年足球世界盃的資格，印尼民眾不滿以色列隊到當地比賽，地方政府更表明拒絕接待。國際足協指賽事會如期舉行，正物色新的主辦國。

印尼20歲以下青年足球代表隊職球員，知道印尼主辦U20世界盃資格被取消後，表現失望，有球員感到徬徨，稱不知道國際足協還有何懲處，只希望繼續參加比賽。

U20青年足球世界盃原定5月20日在印尼揭幕，距今不足2個月，有24支隊伍參賽，當中包括以色列，就引起主要是伊斯蘭教徒的印尼社會廣泛不滿。

國際足協主席恩芬天奴在多哈跟印尼足協主席托希爾開會後發聲明，指印尼沒遵守申辦時的承諾，決定取消印尼的主辦資格，比賽日期暫定維持不變，據報阿根廷有意接手舉辦。

國際足協又稱不排除對印尼足協進一步懲罰，包括有可能不讓印尼參加2026世界盃亞洲區外圍賽。托希爾表示無奈接受國際足協的決定。

印尼近期爆發多場示威，反對以色列隊到當地參賽，示威者舉起巴勒斯坦旗幟聲援。比賽抽籤原定本周五在峇里舉行，亦因為峇里省長表明不會接待以色列隊而取消。

印尼跟以色列沒有外交關係，總統佐科維多多日前表示政府反對以色列隊來參加比賽，強調一貫支持巴勒斯坦的外交政策不變。