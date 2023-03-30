俄羅斯拘《華爾街日報》美籍記者　涉從事間諜活動　成冷戰後首例

【有線新聞】俄羅斯聯邦安全局拘捕一名《華爾街日報》記者，指控他涉嫌為美國從事間諜活動，搜集俄羅斯軍工企業情報，《華爾街日報》否認指控。

被捕的《華爾街日報》記者是格爾什科維奇。俄羅斯聯邦安全局指，格爾什科維奇在葉卡捷琳堡一間俄羅斯軍工企業搜集情報時被捕，涉嫌從事間諜活動，已經證實他是接受美國委託，收集有關俄羅斯軍工企業的國家機密信息，但未有提及是哪間軍工廠，是自冷戰以來首名被俄羅斯以間諜罪拘捕的美國記者，一旦罪成，最高可判囚20年，據報會移送他至莫斯科的監獄。

31歲的格爾什科維奇擁有美國公民身份，曾任職《法新社》、《莫斯科時報》、《紐約時報》等，去年1月任職《華爾街日報》莫斯科分社，並獲俄方認證記者資格。據報被捕當時正採訪俄烏戰事和俄羅斯僱傭兵組織華格納。

俄羅斯一名公關專家稱，原定周四接受格爾什科維奇訪問，但前一晚收到《華爾街日報》職員來電，稱未能聯絡格爾什科維奇，而他的Telegram最後上線時間是周三下午3時。聯邦安全局報道指聯邦安全局人員進入一間餐館，用毛衣包住一名男子的頭部，將他押上車帶走。

俄方指格爾什科維奇當場人贓並獲，他的行為與新聞報道無關，強調並非首次有外國記者利用傳媒身份作掩飾。

《華爾街日報》否認指控，要求俄羅斯聯邦安全局即時釋放格爾什科維奇，指非常關注他的安全。