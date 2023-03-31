內地團｜旅監局要求申報團費行程　據悉研究規管　旅議會質疑剝削低收入者訪港

【有線新聞】旅遊業監管局要求內地團申報團費及行程等，據了解會用一個月時間收集資料，之後考慮規管廉價團行程，甚至直接禁止不合理團費的旅行團。

在內地旅遊網站，來香港一日遊的旅行團，最便宜99元人民幣就有成交，會遊覽星光大道、太平山頂、金紫荊廣場等，午餐是中式海鮮餐。

近日內地團滋擾問題，有議員將矛頭指向團費過低。旅監局自星期三起，要求接待的旅行社申報團費。據了解，旅監局計劃用四星期收集團費及行程等資料，再釐訂何謂不合理團費，之後會考慮規管。根據《旅遊業條例》，旅監局有權發出《持牌人指令》，規管持牌的旅行代理商、導遊、領隊等，違規會有紀律處分。據了解，旅監局可以發布指令，直接禁止廉價團來港，或要求廉價團更改行程模式及時間，例如減少定點購物活動，延長觀光及用膳時間。

旅遊業議會說，完全不同意一刀切禁止低團費旅行團來港。旅議會總幹事楊淑芬：「我們是否間接剝削收入沒那麼好的人，不可以來香港呢？不斷說我們要Hello Hong Kong，歡迎所有遊客，沒理由說低價團遊客我們就不歡迎你，怎可以說是好客之都呢？我認為是放錯了焦點。」她說未見有旅客投訴旅行團貨不對辦或違反服務承諾，認為不應該著眼於禁止低價旅行團，而是研究如何分流旅客。